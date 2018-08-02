الجيش الأردني: قصف وقتل عناصر من داعش اقتربوا من الحدود

أعلن الجيش الأردني في بيان الخميس أن قواته "قصفت وقتلت" عناصر لتنظيم داعش حاولوا الاقتراب من الحدود قادمين من سورية الثلاثاء.

وأفاد البيان عن مصدر مسؤول أن بعض عناصر داعش حاولت الاقتراب من الحدود، إذ "تم تطبيق قواعد الاشتباك فوراً معهم وباستخدام كافة أنواع الأسلحة من خلال كتيبة حرس الحدود العاشرة، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشمالية".

وتشهد منطقة حوض اليرموك والقرى المحاذية للحدود بين البلدين اشتباكات بين القوات السورية وتنظيم داعش، ما دفع بهروب بعض عناصر هذا التنظيم للهرب باتجاه الحدود الأردنية.

وأوضح المصدر أن "عمليات القصف والتطهير لكامل المنطقة استمرت حتى ظهر الأربعاء دون السماح لأي منهم بتجاوز الحدود الأردنية إذ تم إجبارهم على التراجع إلى الداخل السوري وقتل بعض عناصرهم".

وأشار إلى أن القوات السورية في المنطقة تابعت مطاردة عناصر داعش داخل القرى والبلدات السورية المحاذية للحدود الأردنية في منطقة حوض اليرموك.