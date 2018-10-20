كندا تستقبل عددا من متطوعي الخوذ البيضاء

أعلنت الحكومة الكندية الجمعة أنها تستعد لتوطين مجموعة من متطوعي "الخوذ البيضاء"، الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل السورية المعارضة، وأفراد من عائلاتهم.

وقالت وزيرة الخارجية كريستيا فريلاند ووزير شؤون الهجرة واللاجئين والجنسية أحمد حسين في بيان مشترك إن "كندا تعمل مع مجموعة أساسية من الحلفاء الدوليين على إعادة توطين مجموعة من الخوذ البيضاء وعائلاتهم بعدما اضطروا إلى الفرار من سورية نتيجة استهدافهم تحديدا من قبل النظام السوري وداعمته روسيا".

وأضاف الوزيران أن متطوعي الخوذ البيضاء "شهدوا بأم العين، بوصفهم مسعفين، بعضا من أكثر الجرائم المروعة التي ارتكبها نظام الأسد المجرم".

وذكر الوزيران في بيانهما أن "كندا دعمت عمل الخوذ البيضاء من خلال مساعدتهم على التوسع وتدريب المزيد من المتطوعين وتدريب المزيد من النساء وإنقاذ المزيد من الأرواح".

وكان الأردن أعلن في 22 تموز/يوليو الماضي أنه استقبل 422 من عناصر "الخوذ البيضاء"، وذلك بهدف إعادة توطينهم في بريطانيا وألمانيا وكندا.