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الجنرال فوتيل في منبج.. 'أميركا تدعم كل من يقاتل داعش'

الجنرال فوتيل خلال زيارته إلى مدينة منبج شمال سورية

أكّد المتحدث باسم البنتاغون مايجور أدريان رانكين - غالاواي لـ "الحرّة" زيارة قائد القيادة الوسطى الجنرال جوزيف ڤوتيل مدينة منبج السورية خلال الساعات الماضية بهدف طمأنة أهالي المدينة ومجلسها العسكري على مواصلة الولايات المتحدة دعم كل من يقاتل تنظيم "داعش".

إلّا أن غالاواي شدد على أن التصريحات التي نقلت خلال الزيارة عن وضع المدينة غير صحيحة، مؤكدا أن البنتاغون سيصدر في وقت لاحق توضيحا رسميا لما قاله ڤوتيل.

وأوضحت مصادر عسكرية أميركية للحرّة أن الكلام الذي نسبته وسائل إعلام محلية لـ ڤوتيل، إنما هو تصريحاتٌ قالها قائد مجلس منبج العسكري محمد أبو عبد.

الجنرال فوتيل خلال جولته في سوق مدينة منبج شمال سورية
الجنرال فوتيل خلال جولته في سوق مدينة منبج شمال سورية

وعلمت "الحرة" من مصادر عسكرية أميركية أن الجنرال ڤوتيل تجول في سوق المدينة القديم وتحدث مع أهاليها، قبل أن ينتقل إلى مركز الإدارة الديموقراطية المدنية، حيث اجتمع مع ممثليها.

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