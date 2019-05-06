الجنائية الدولية تلغي قرارا بشأن الأردن

قالت المحكمة الجنائية الدولية الاثنين إنها لن تحيل الأردن إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عدم إلقاء القبض على الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

والبشير مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب عام 2015.

وبهذا تلغي المحكمة الدولية قرارها السابق بشأن إحالة الأردن إلى مجلس الأمن.

وقالت لجنة مؤلفة من خمسة قضاة إنه كان يتعين على الأردن إلقاء القبض على البشير لكن عدم القيام بذلك لا يسوغ إحالة المملكة إلى مجلس الأمن.

وكان الأردن قد دافع عن قراره عدم اعتقال البشير خلال مشاركته في القمة العربية عام 2017 بأن الحكومة الأردنية غير ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية. وقال ممثل الأردن في مرافعة أمام المحكمة في سبتمبر عام 2018 إن الأردن تعامل مع البشير بصفته رئيس دولة ولديه حصانة من الاعتقال.