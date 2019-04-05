'الجنائية الدولية' تسمح برفع دعوى ضد سيف الإسلام القذافي

قال قضاة المحكمة الجنائية الدولية إن قضية ضد نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي يمكن قبولها، رافضين دعوة من محاميه لرفض الاتهامات.

واتهم سيف الإسلام القذافي في 2011 بالقتل والاضطهاد خلال حملة والده العنيفة على المحتجين في بلاده في 2011. ومازال سيف الإسلام طليقا.

وجادل محامي القذافي بأنه أدين في محكمة بطرابلس عام 2015 تقريبا في الاتهامات ذاتها الواردة في مذكرة الاتهام الصادرة من الجنائية الدولية، وأنه لا يمكن أن يحاكم مرتين عن الاتهامات نفسها.

وأفرج عن سيف الإسلام في ليبيا في 2016 بموجب عفو.

وحكم قضاة الجنائية الدولية الجمعة بأن إدانة طرابلس مازال يمكن الطعن فيها وأن منح العفو عن هذه الجرائم الخطيرة "لا يتفق مع حقوق الإنسان المعترف بها دوليا".