'الجنائية الدولية' تحذر القيادات الليبية

أكدت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا لمجلس الأمن أن مكتبها يتابع القتال المستمر في ليبيا ومن ضمنه في طرابلس، موجهة رسالة إلى القيادات العسكرية والمدنية من كل الأطراف بأنهم مسؤولون عما يرتكب من جرائم بموجب القانون الدولي، وأنهم معرضون للمحاسبة الجنائية في حال ثبوت تغاضيهم عن هذه الجرائم.

وقالت بنسودا أمام مجلس الأمن إنها توجه رسالة واضحة بأن مكتبها مستعد للبدء في التحقيقات حيثما كان ذلك مناسباً لمحاكمة أي طرف في النزاع المسلح الحالي، في حال ارتكابهم جرائم تقع ضمن نطاق عمل المحكمة.

ودعت بنسودا السلطات في ليبيا للالتزام بتسليم سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت إن القذافي لم يخضع لمحاكمة بمعايير يعتد بها، ولم تصدر بحقه مذكرة توقيف ليبية، ما يبقيه خاضعاً لمذكرة التوقيف التي صدرت بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية، بموجب قرار مجلس الأمن إحالة ليبيا إلى هذه المحكمة قبل ثماني سنوات.