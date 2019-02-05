الجمهوريون يحذرون من إعلان حالة الطوارئ

أطلق الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ تحذيرا للرئيس ترامب قبيل خطابه المرتقب مساء الثلاثاء عن حال الاتحاد، ودعوه لعدم إعلان حالة طوارئ وطنية من أجل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

وحذر المشرعون المنتمون لحزب ترامب، من أن خطوة رئاسية من هذا القبيل ستواجه بمقاومة في الكونغرس حيث يمكن للساسة محاولة عرقلتها عبر اللجوء إلى "مشروع قرار للرفض".

ولدى الكونغرس حتى الـ15 من شباط/فبراير للتوصل إلى اتفاق بشأن تمويل الجدار ولمنع إغلاق حكومي ثان سيؤثر على حوالي ربع الحكومة. ويطالب ترامب بـ5.7 مليون دولار لبناء الجدار. وفيما رفض الديموقراطيون تخصيص أي أموال لبناء جدار إسمنتي، أبدوا بعض الانفتاح على إقامة سياج أو حواجز أخرى.

ورفض ترامب استبعاد إعلانه حالة طوارئ وطنية إذا فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق حول تمويل الجدار، على الرغم من معارضة الجمهوريين العلنية بمن فيهم زعيم الأغلبية ميتش ماكونيل.

ولم يتحدث الديمقراطيون عن احتمال الدفع من أجل تصويت على مشروع قرار للرفض إذا أعلن الرئيس حالة طوارئ وطنية، لكن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أعلنا الشهر الماضي أنهما "سينظران في أي طريقة تشريعية لوقفه".