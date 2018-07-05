الجلوس 6 ساعات متواصلة يسبب 14 مرضا

أظهرت دراسة علمية حديثة أن الجلوس لأكثر من 6 ساعات متواصلة يوميا يزيد مخاطر الموت المبكر، بنسبة 19 في المئة.

وبحثت جمعية السرطان الأميركية في بيانات 128 ألفا من الرجال والنساء شاركوا في دراسة للوقاية من السرطان.

في بداية الدراسة لم يكن المشاركون مصابون بأي أمراض كبيرة، ولكن خلال 21 عاما من المتابعة، توفي نحو 49 ألفا منهم.

وقالت رئيسة الباحثين ألبا باتيل إن الدراسة وجدت أن ثمة علاقة بين انخفاض النشاط الحركي، وخطر الموت بسبب 14 مرضا

- السرطان

- مرض القلب

- السكتة الدماغية

- داء السكري

- أمرض الكلي

- الانسداد الرئوي المزمن

- أمراض الرئة

- أمراض الكبد

- قرحة المعدة وغيرها من مشاكل الجهاز الهضمي

- مرض الشلل الرعاش

- مرض الزهايمر

- الاضطرابات العصبية

- الاضطرابات العضلية

- الانتحار

وقالت باتيل إن الرسالة التي نستقيها من هذه الدراسة "بسيطة، وهي ضرورة التحرك أكثر".

وأوضحت باتيل أن كسر ساعة من الجلوس بالوقوف أو أنشطة خفيفة لمدة دقيقتين، يؤدي إلى تحسين مستوى الكوليسترول والسكر في الدم وضغط الدم.