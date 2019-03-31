الجزائر.. توقيف رجل أعمال مقرب من بوتفليقة

أوقفت مصالح الجمارك الجزائرية رجل الأعمال علي حدّاد بالمركز الحدوديّ أم الطبول وهو في طريقه إلى تونس، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ووفق صحيفة الوطن الجزائرية فإن حدّاد كان "فارّا" إلى تونس عندما ألقي عليه القبض في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد.

من جهته، أورد موقع "كل شيء عن الجزائر" خبر "اعتراض" علي حداد عند الحدود مع تونس.

وأضاف الموقع، نقلا عمّن "مصادر موثوقة"، أن حداد يوجد حاليا لدى شرطة الحدود.

وعلي حداد هو الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات وأحد أبرز رجال الأعمال الداعمين للرئيس بوتفليقة، وكان قد قدّم استقالته من رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات قبل أيام.

وجاءت استقالة حداد في سياق سلسلة استقالات سابقة من المنتدى، الذي يضم رجال الأعمال الموالين للرئيس بوتفليقة.

المصدر: أصوات مغاربية