الجزائر.. توقيف جنرالات في الجيش

أفادت مصادر أمنية الأحد بأن القضاء الجزائري أمر بتوقيف خمسة جنرالات بعد إقالتهم مؤخرا من مهام عليا، وذلك لشبهات فساد.

والموقوفون هم كل من القائد السابق للدرك الوطني مناد نوبا، وحبيب شنتوف وسعيد باي وعبد الرزاق الشريف وهم قادة سابقون لمناطق عسكرية، إضافة للمدير السابق للمصالح المالية في وزارة الدفاع بوجمعة بودوار.

وكان الجنرالات الخمسة أحيلوا على التقاعد في اطار موجة إقالات طالت في الأشهر الثلاثة الأخيرة القيادة العليا للجيش الجزائري.

وبين المقالين الآخرين قادة أركان جيوش البر والجو وقوات الدفاع الجوي وقائد الإدارة المركزية لأمن الجيش والمفتش العام للجيش.