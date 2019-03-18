الجزائر.. تنسيقية وطنية من أجل التغيير

وقعت تسع شخصيات سياسية جزائرية من قوى المعارضة والحراك الشعبي وثيقة ميلاد التنسيقية الوطنية من أجل التغيير في الجزائر.

وطرحت التنسيقية جملة من المطالب، أبرزها:

- انسحاب رئيس الدولة مع نهاية عهدته يوم 27 نيسان/ أبريل من 2019.

- إقالة الحكومة وحل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

- الدخول في مرحلة انتقالية تمكن الشعب من تحقيق مشروعه الوطني.

- تشكيل رئاسة جماعية مكونة من شخصيات وطنية نزيهة تتعهد بعدم البقاء في السلطة في نهاية الفترة الانتقالية.

- تشكيل حكومة إنقاذ وطني تعينها الرئاسة الجماعية، تكلف بتصريف أعمال الدولة.

- إطلاق نقاش وطني جامع يحدد الجوانب العملية لتعديل الدستور وتنظيم انتخابات ما بعد المرحلة الانتقالية.

- التزام الجيش الوطني الشعبي والأجهزة الأمنية بضمان مهامهم الدستورية دون التدخل في خيارات الشعب السياسية.

ومن أبرز الموقعين على الوثيقة: محسن بلعباس رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وزييدة عسول رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، وكريم طابو رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي.