الجزائر تحجز مقعدا في نهائيات أمم إفريقيا

ضمنت الجزائر مشاركتها في نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقررة الصيف المقبل في الكاميرون، وذلك بعد فوزها خارج أرضها على توغو 4-1 الأحد في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

وسجل أهداف الجزائر كل من رياض محرز (هدفان 13 و 30) ويوسف عطال (28) وبغداد بونجاح (90)، فيما أحرز هدف منتخب توغو الوحيد اللاعب كودجو فو-دوه لاباه (55).

ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة بفارق ثلاث عن بنين التي خسرت السبت أمام غامبيا (1-3)، ومتقدما بفارق 5 نقاط عن كل من غامبيا وتوغو قبل جولة على نهاية التصفيات.

وتأهل المنتخب الجزائري إلى النهائيات للمرة الـ 18 في تاريخه بغض النظر عن نتيجته في مباراة الجولة الأخيرة ضد غامبيا في آذار/مارس المقبل.