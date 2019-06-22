اعتقالات في الجزائر في قضية فساد

قالت الإذاعة الرسمية يوم الجمعة إن الجزائر احتجزت رجل الأعمال حسن عرباوي على ذمة تحقيق في قضية فساد.

وعرباوي هو مدير شركة "غلوبال غروب" الخاصة، التي تدير مصنعا لتجميع السيارات في شرق الجزائر في إطار مشروع مشترك مع "كيا موتورز" الكورية الجنوبية.

وشارك عشرات الآلاف في احتجاجات جديدة مطالبين برحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي اللذين يقول المحتجون إنهما جزء من الحرس القديم الذي حكم البلاد منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1962.

ورفع المحتجون لافتات تصف النخبة الحاكمة بأنهم لصوص وتتهمهم بأنهم دمروا البلاد.

وذكرت الإذاعة الرسمية أن محكمة أول درجة في الجزائر العاصمة أمرت باحتجاز عرباوي ورئيس البنك الوطني الجزائري واثنين من المسؤولين في وزارة الصناعة.

ولم يتسن الاتصال بالممثل القانوني لعرباوي للتعقيب. كما لم يتسن التواصل مع المشروع المشترك للتعقيب بينما امتنع البنك الوطني الجزائري عن التعليق.

وقالت الإذاعة إن المحكمة أحالت في وقت متأخر الخميس رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة إلى النائب العام للتحقيق معهم بشأن تورطهم في القضية نفسها.

وذكرت الإذاعة إنه يجري التحقيق مع السبعة لاتهامهم بتبديد أموال عامة والحصول على امتيازات بشكل غير قانوني وغسل الأموال.