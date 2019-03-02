احتجاجات وترقب في الجزائر

نظم محامون السبت مسيرة سلمية ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، مسجلين تضامنهم مع الحراك الشعبي الرافض لاستمرار الرئيس في الحكم بعد 20 سنة عن انتخابه لأول مرة.

وردد أصحاب الجبة السوداء الذين تظاهروا وسط مدينة بجاية شعارات "الشعب يريد إسقاط النظام" و"جزائر حرة وديمقراطية" بالإضافة إلى عبارات سياسية أخرى مثل "النضال النضال حتى يسقط النظام".

وقبل مليونية الجمعة نظم صحافيون وقفة احتجاجية بساحة حرية الصحافة مطالبين السلطة ومسؤولي المؤسسات الإعلامية بدفع حدود حرية التعبير وإفساح المجال أمامهم لتغطية موضوعية للحراك الشعبي الذي بدأ في 22 شباط/ فبراير ويتزايد كل يوم بانضمام شرائح مختلفة من المجتمع إليه.

وشهدت الجزائر الجمعة خروج نحو مليون متظاهر إلى الشوارع في مختلف المحافظات مطالبين بوتفليقة بالرحيل وبتغيير سلمي للنظام.

وحاولت فعاليات سياسية المشاركة في التظاهرات إلا أن شبابا من المتظاهرين رفضوا السماح لها بالمشاركة واضطر بعضهم للمغادرة في صمت على غرار موسى تواتي ولويزة حنون رئيسة حزب العمال والمرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية 2014

ترقب إعلان مهم

وأفاد مراسل "الحرة" في الجزائر، بتنحية عبد المالك سلال مدير حملة الرئيس عبد العزيز بو تفليقة الانتخابية وتعيين عبد الغني زعلان وزير النقل، خلفا له.

وأشار مراسلنا إلى وجود أجواء من الترقب، في ظل أنباء عن قرارات مهمة ستعلنها الرئاسة الجزائرية خلال ساعات.

حزب العمال يقاطع الرئاسيات

حزب العمال الذي ترأسه لويزة حنون منذ نشأته إثر انفتاح الجزائر على التعددية الحزبية، قرر السبت عدم خوض غمار الانتخابات الرئاسية المقررة في الــ 18نيسان/ أبريل القادم.

وخلال اجتماع استثنائي عقدته اللجنة المركزية للحزب بالقرب من العاصمة، تقرر عدم ترشيح حنون للاستحقاق الانتخابي المقبل، ومقاطعة الرئاسيات رغم أن الحزب سحب استمارات الترشح قبل أسابيع.

"العلماء المسلمون" تدعو بوتفليقة للعدول

أصدرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بيانا السبت، طلبت فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بسحب ترشحه لولاية خامسة.

وفي بيان صدر عن اجتماع المكتب الوطني، الهيئة الاستشارية العليا للجمعية، بنادي الترقي بالعاصمة لمناقشة الوضع العام للبلاد، قالت جمعية العلماء " ندعو القائمين على الشأن الوطني إلى الإصغاء إلى رسالة الشعب جيدا، والتفاعل معها بجد وإيجابيات، بدل الاجابات القديمة.. وندعو مؤكدين على مطلب الأمة بالعدول عن العهدة الخامسة".