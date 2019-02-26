احتجاجات طلابية ضد ترشح بوتفليقة

خرج آلاف طلاب الجامعات في الجزائر الثلاثاء في مسيرات مناهضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

ونظمت وقفات احتجاجية داخل حرم الجامعات في 10 مدن حيث رفع الطلاب شعارات رافضة لخوض بوتفليقة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشهدت جامعات العاصمة بكلياتها الأربع في بوزريعة ودالي إبراهيم وباب الزوار والجامعة المركزية مسيرات، في حين خرج طلبة كليات الإعلام والعلوم السياسية في مسيرات في الطريق السريع وسط تعزيزات أمنية كبيرة.

وشارك طلاب جامعات قسنطينة وسكيكدة شرقي البلاد، ووهران وتيارت غربا، وبجاية والبويرة والمسيلة في الوسط، في وقفات احتجاجية رددوا خلالها هتافات رافضة لترشح بوتفليقة البالغ من العمر 81 عاما والذي أضعفته جلطة دماغية في 2013.

ووضع بوتفليقة في 10 شباط/فبراير حدا للتكهنات بشأن نيته الترشح، معلنا في "رسالة إلى الأمة" أنه يسعى لولاية خامسة في انتخابات 18 نيسان/أبريل الرئاسية.

وعبر عدد كبير من المواطنين الجزائريين عن معارضتهم لذلك، وشهدت البلاد منذ أيام العديد من الاحتجاجات.

وغادر بوتفليقة الأحد الجزائر، وفق ما أعلنت الرئاسة، إلى جنيف في سويسرا "لمدة قصيرة" حيث سيخضع لفحوص طبية "دورية".