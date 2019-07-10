انتخاب رئيس جديد للبرلمان الجزائري

انتخب نواب الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري رئيس المجموعة البرلمانية لاتحاد النهضة، العدالة والبناء (إسلامي التوجه) سليمان شنين على رأس المجلس الشعبي الوطني خلفا لمعاذ بوشارب الذي قدم استقالته تحت ضغط الشارع.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتولى فيها نائب من المعارضة رئاسة المجلس الشعبي، خصوصا وأن المرحلة القادمة ستشهد مناقشة مشاريع قوانين مهمة تتعلق بالانتقال السياسي للجزائر، ولا سيما قانون الانتخابات واللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات.

وتعيش الجزائر على وقع حالة انسداد سياسي في ضوء الحراك الشعبي الرافض لاستمرار رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وحرص قيادة الجيش على المضي في انتخابات رئاسية استنادا لنص الدستور.

سليمان شنين انتخب بتزكية أغلبية الكتل البرلمانية بعد انسحاب معظم المترشحين عدا مرشح حزب جبهة التحرير الوطني بوعلاق مصطفى.

يذكر أن المجلس الشعبي الوطني عقد صباح الأربعاء جلسة علنية لإثبات شغور منصب رئيس المجلس.

مداخلة سابقة للنائب سليمان شنين

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