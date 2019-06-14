أموال الجزائر.. سويسرا مستعدة للتعاون

تناقلت وسائل إعلام جزائرية الجمعة خبر استعداد سويسرا للتعاون مع الجزائر قصد استعادة الأخيرة الأموال المنهوبة من خزينتها والمودعة في البنوك السويسرية.

وتشارك جزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي مداخلة النائب والمستشار الفدرالي السويسري إجنازيو كاسيس، والتي أكد من خلالها دعم الحكومة السويسرية لحق الجزائريين في التظاهر السلمي "الذي يكفله الدستور الجزائري" على حد وصفه.

النائب قال ضمنيا كذلك خلال كلمته إن هناك إمكانية لمساعدة الجزائر بخصوص محاربة المال الفاسد.

وتابع "بالاتفاق مع السلطات الجزائرية، دعمت سويسرا بعض الأنشطة في الجزائر المتعلقة بـ"مكافحة الأموال ذات الأصل غير المشروع، كما طورت نظاما يقوم على ركيزتين أساسيتين، هما الوقاية والقمع".

جزائريون: أكلتم البلاد يا سرّاق!

وخلال مظاهرات الجمعة الـ17، طالب الجزائريون بمتابعة المتورطين في نهب المال العام، خصوصا وأن الجزائر تشهد سلسلة من المحاكمات طالت شخصيات بارزة على رأسها الوزير الأول أحمد أويحيى وسلفه في المنصب عبد المالك سلال، إلى جانب بعض رجال الأعمال المقربين من مستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه سعيد الذي يقبع في السجن بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ والتآمر على الجيش والحراك الشعبي.