الجزائر.. تحقيق في وفاة حقوقي بالسجن

أمرت وزارة العدل الجزائرية الأربعاء بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات وفاة الحقوقي كمال الدين فخار، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وجاء في بيان الداخلية أن "وزارة العدل تعلم الرأي العام فيما يتعلق بوفاة المرحوم كمال الدين فخار بمستشفى فرانس فانون بالبليدة بتاريخ 28 مايو 2019 بعد نقله على جناح السرعة من المستشفى المدني بغرداية يوم 27 مايو 2019، أنها قد أمرت مصالحها المختصة بفتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات وفاة كمال الدين فخار".

وتوفي فخار الثلاثاء في مستشفى بمحافظة البليدة غربي العاصمة، عن عمر 54 سنة بعد تدهور حالته الصحية إثر دخوله في إضراب عن الطعام.

وكان الحقوقي محبوسا بالجناح العقابي بمستشفى غرداية في 26 نيسان/ أبريل الماضي قبل أن يحول ليلة الثلاثاء إلى المركز الاستشفائي الجامعي بالبليدة.

ويعد فخار، وهو طبيب عام، من المناضلين القدامى بصفوف فدرالية جبهة القوى الاشتراكية ومناضلا لحقوق الإنسان.