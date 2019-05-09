الجزائر.. نواب يطالبون رئيس البرلمان بالاستقالة

قاطع أغلبية نواب البرلمان الجزائري الخميس جلسة علنية، خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء حكومة نور الدين بدوي.

مقاطعة النواب، وفق ما أوردته عناوين صحفية محلية، جاءت بعد رفض رئيس البرلمان معاذ بوشارب الاستقالة من منصبه بناء على مطلب الحراك الشعبي بتنحيه رفقة رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح وكذا الوزير الأول نور الدين بدوي.

بوشارب الذي انتخب بطريقة مثيرة للجدل شهر تشرين الأول/ أكتوبر من السنة الماضية إثر "انقلاب" نواب الأغلبية البرلمانية على الرئيس السابق للبرلمان سعيد بوحجة، يواجه نفس مصير الأخير الذي أجبر على التنحي وأوصدت في وجهه أبواب مقر البرلمان بالأقفال والسلاسل.

يشار إلى أن ثلاثة نواب لرئيس المجلس الشعبي الوطني وكذا ثلاثة رؤساء لجان دائمة في الهيئة نفسها، ينتمون جميعهم لحزب التحرير الوطني (الأغلبية)، وقعوا بيانا الأربعاء يطالبون فيه معاذ بوشارب بالاستقالة من منصبه.