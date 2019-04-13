الجزائر.. القضاة يقاطعون انتخابات الرئاسة

نظم السبت عدد من القضاة والمحامين بالجزائر وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل وسط العاصمة للتعبير عن تأييدهم للحراك الشعبي والمطالبة بحرية العدالة واستقلال القضاء.

وردد القضاة عبارات مناوئة للنظام ولبعض الممارسات التي "كان يعاني منها الحقوقيون" على حد تعبير جميل جبار أحد المحامين الحاضرين.

وتأتي وقفة السبت بالتزامن مع صدور بيان وقعه أعضاء ما يعرف بـ "نادي القضاة" أعلنوا فيه رفضهم الإشراف على الانتخابات الرئاسية التي قررها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، والتي من المقرر أن تجري في الرابع من تموز/يوليو المقبل.

وفي معرض حديثه لـ "الحرة" قال الهاشمي عيساوي، وهو قاض بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، إن القضاة أعلنوا منذ البداية تأييدهم للحراك الشعبي "وهم لن يحيدوا عن مبدأ تحقيق نقلة جديدة في قطاع العدالة".

وأكد عيساوي أن "نادي القضاة" أعلن مقاطعة عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي تجري عشية كل موعد انتخابي.

عيساوي ندد أيضا بما سماه "القمع الممنهج" لمسيرات الشعب الجمعة من طرف بعض عناصر الشرطة الذين رموا المحتجين السلميين، وفقه، بالغازات المسيلة للدموع.

وحمل عيساوي مسؤولية أي انزلاق للسلطة مؤكدا ضرورة اضطلاع المؤسسة الأمنية بمهامها في حماية الحراك الشعبي الذي "أكد سلميته منذ شهرين" على حد تعبيره.