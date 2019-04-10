الجزائر.. لماذا يتمسك الجيش ببن صالح؟

رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح يؤكد للجزائريين أن الجيش سيضمن الانتقال السياسي في البلاد.

الجنرال الذي انتظر الجزائريون كلمته تعليقا على رفضهم تعيين رئيس مجلس الأمن عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة 90 يوما، قال إن الجيش سيرافق المرحلة الانتقالية التي دخلتها الجزائر إثر استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتعيين بن صالح رئيسا للدولة.

وخرج جزائريون من الطلبة وأعضاء النقابات الأربعاء للتعبير عن رفضهم للخطة الانتقالية "التي وضعتها السلطة لمخادعة الجزائريين" على حد تعبير يسين بن عبدلي وهو من من مؤطّري الحراك بالعاصمة.

قايد صالح وفي محاولة منه لتهدئة النفوس، أكد في خطابه الأربعاء أن العدالة ستأخذ مجراها لمعاقبة من تورط في قضايا فساد.

وقال: "نشير إلى أن العدالة، وقد استرجعت كافة صلاحياتها، ستعمل بكل حرية ومن دون قيود ولا ضغوطات ولا إملاءات على المتابعة القضائية لكل العصابة، التي تورطت في قضايا نهب المال العام واستعمال النفوذ لتحقيق الثراء بطرق غير شرعية".

وأضاف قوله: "نطمئن الرأي العام أن الأمر سيمتد كذلك إلى ملفات سابقة كقضايا الخليفة وسوناطراك والبوشي وغيرها من الملفات المتعلقة بالفساد والتي تسبب أصحابها في تكبيد الخزينة العمومية خسائر فادحة".

رؤية بن صالح على رأس الدولة "أمر صدم الجزائريين" بحسب أستاذ العلوم السياسية عبد الحميد عبد ربه.

وتحدث عبد ربه لـ"موقع الحرة" عما وصفه بـ"عشم" الجزائريين في مؤسسة الجيش خلال الأسابيع الماضية "وكيف تحول حلمهم إلى كابوس" مع رؤية بن صالح يخاطبهم من مقر الرئاسة.

عبد ربه وصف الصور التي نقلها التلفزيون الرسمي لدخول بن صالح إلى قصر الرئاسة واستقباله من طرف "حاشية" بوتفليقة بالأمر "المستفز".

وألقى عبد ربه الضوء على ما اعتبره "تناقضا" بتعيين بن صالح رئيسا للدولة 90 يوما امتثالا لدستور "وضعه من وصفهم القايد صالح بالعصابة".

لكن أستاذ القانون بجامعة الجزائر محمد سي الحسين يرى الأمر من زاوية مختلفة، معتبرا أن قائد صالح آثر الامتثال لقوة القانون والدستور "مخافة أن يوصف بالعسكري المنقلب".

وفي حديث لـ"موقع الحرة" شدد سي الحسين على ضرورة التقيد بفحوى المادة 102 التي تنص على استلام رئيس مجلس لأمة زمام الرئاسة إلى حين تنظيم انتخابات رئاسية.

وذكر سي الحسين أن مطلب تفعيل هذه المادة جاء من الحراك الشعبي نفسه، وقال: "لا أعتقد أنه من المجدي أن نسوق لمطالب غير عقلانية، لا بد من أن نحتكم لقواعد قانونية في أي تحرك سياسي".

لكن الناشط يسين عبدلي يرى غير ذلك، إذ يؤكد أن الشعب قال كلمته منذ البداية وهي "تغيير النظام كله، وليس استبدال رجل برجل".