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بالصور.. شقيق بوتفليقة في جولة تفقدية

ناصر بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري

ظهر الخميس ناصر بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري المستقيل، والذي يشغل منصب الأمين العام بوزارة التكوين المهني في صور رفقة الوزير الجديد للقطاع بلخير دادة موسى خلال زيارة تفقدية لأحد مراكز التكوين.

ناصر بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري يمين الصورة
ناصر بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري يمين الصورة

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المكلف بالإعلام قوله إن "الصور الملتقطة تم التقاطها عند الساعة العاشرة والنصف صباحا من يوم الخميس، وأن الهدف من نشرها هو التأكيد أنه لا يزال أمينا عاما للوزارة ويمارس مهامه بصفة عادية".

ناصر بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري يسار الصورة
ناصر بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري يسار الصورة

وتناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا عن وضع ناصر بوتفليقة تحت الإقامة الجبرية مباشرة بعد استقالة أخيه عبد العزيز، وذلك بمعية سعيد بوتفليقة الذي تتهمه أطراف بالجزائر بممارسات فساد عندما كان مستشارا لدى رئيس الجمهورية.

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