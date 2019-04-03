بوتفليقة يطلب الصفح من الجزائريين

في رسالة إلى الشعب، نشرتها الأربعاء جريدة المساء الحكومية، طلب الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة الصفح من الشعب الجزائري عن أي تقصير ارتكبه في حقه.

وجاء في رسالة بوتفليقة " وأنا أغادر سدة الـمسؤولية وجب علي ألا أنهي مساري الرئاسي من دون أن أوافيكم بكتابي الأخير هذا، وغايتي منه ألا أبرح الـمشهد السياسي الوطني على تناء بيننا يحرمني من التماس الصفح ممن قصرت في حقهم من أبناء وطني وبناته، من حيث لا أدري رغم بالغ حرصي على أن أكون خادما لكل الجزائريين و الجزائريات بلا تمييز أو استثناء".

بوتفليقة الذي قدم استقالته للمجلس الدستوري الثلاثاء بحضور رئيسه الطيب بلعيز ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، قال في رسالته كذلك "أطلب منكم وأنا بشر غير منزه عن الخطأ، الـمسامحة والـمعذرة والصفح عن كل تقصير ارتكبته في حقكم بكلـمة أو بفعل".

كما تضمنت آخر رسالة لبوتفليقة تذكيرا لما حققه خلال الولايات الأربع التي قضاها على رأس الدولة.

وفي هذا الصدد كتب قائلا " الآن وقد أنهيت عهدتي الرابعة، أغادر سدة الـمسؤولية وأنا أستحضر ما تعاونا عليه، بإخلاص وتفان فأضفنا لبنات إلى صرح وطننا وحققنا ما جعلنا نبلغ بعض ما كنا نتوق إليه من عزة وكرامة".

وتابع بوتفليقة في الصدد ذاته " إن كوني أصبحت اليوم واحـــدا من عــــامة الـمــــواطنين لا يمنعني من حق الافتخار بإسهامي في دخول الجزائر في القرن الحادي والعشرين وهي في حال أفضل من الذي كانت عليه من ذي قبل، ومن حق التنويه بما تحقق للشعب الجزائري الذي شرفني برئاسته، مدة عشرين سنة، من تقدم مشهود في جميع الـمجالات".