قايد صالح ينتقد المعارضة الجزائرية

انتقد قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح الأربعاء موقف الأحزاب السياسية المعارضة المقاطعة لجلسات الحوار التي أطلقتها الرئاسة الانتقالية برئاسة عبد القادر بن صالح.

وقال قايد صالح في الخطاب الذي نشرته وزارة الدفاع على موقعها على الإنترنت إن "مجمل الترتيبات المتخذة لحد الآن حققت توافقا وطنيا لمسناه من خلال الشعارات المرفوعة في المسيرات بمختلف ولايات الوطن، باستثناء بعض الأطراف، التي ترفض كل المبادرات المقترحة، وتعمل على زرع النعرات والدسائس، بما يخدم مصالحها الضيقة ومصالح من يقف وراءها".

وحذر صالح في الكلمة التي ألقاها ضمن اليوم الثاني من زيارته للناحية العسكرية الخامسة (محافظة بسكرة جنوب البلاد) من مغبة "التلاعب بأمن الجزائر والجزائريين، مثمنا الأمن الذي ينعم به الجزائريون بعد العشرية السوداء.

وقال في الصدد " يواصل الجيش الوطني الشعبي، رفقة كافة الخيرين من أبناء الشعب الجزائري، العمل على تجنيب بلادنا مغبة الوقوع في فخ العنف وما يترتب عنه من مآسي وويلات".

ودعا صالح إلى أخذ العبقرة من التجارب السابقة "علينا الاستفادة من دروس الماضي باستحضار التضحيات الجسام والثمن الباهض الذي قدمه الشعب الجزائري سواء إبان الثورة التحريرية المجيدة التي توجت باسترجاع الاستقلال والسيادة الوطنية، أو خلال فترة مكافحة الإرهاب التي استعادت فيها بلادنا الأمن والسكينة".