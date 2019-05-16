التحقيق مع وزراء من عهد بوتفليقة

تناقل جزائريون الخميس على المنصات الاجتماعية صورا لمسؤولين سابقين عند دخولهم مبنى محكمة بالعاصمة في إطار تحقيق قضائي، يتعلق بقضايا فساد، وفق ما نقلته قناة البلاد الخاصة.

ومن بين الذين استدعاهم قاضي التحقيق، الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، وخلفه أحمد أويحيى بالإضافة إلى الوزير الأسبق وعضو التحالف الرئاسي عمارة بن يونس، إلى جانب كل من والي العاصمة المقال عبد القادر زوخ والوزراء السابقين طيب بلعيز وكريم جودي وعبد الغني زعلان وغيرهم.

قناة البلاد أكدت في منشور لها، أن استدعاء الوزراء السالف ذكرهم، يندرج ضمن التحقيق الجاري مع رجل الأعمال السابق المقرب من شقيق الرئيس علي حداد.

وتعيش الجزائر على وقع محاكمات متتالية أهمها تلك التي يتعرض لها قائدا المخابرات السابقان محمد مدين المدعو "جنرال توفيق" وخلفه بشير طرطاق، والأخ الأصغر للرئيس بوتفليقة ومستشاره السابق سعيد بوتفليقة.