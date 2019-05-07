احتجاجات جديدة للطلاب في الجزائر

خرج الطلاب الجزائريون في مظاهرات جديدة للثلاثاء الـ11 على التوالي في العاصمة ومدن أخرى، مطالبين مجددا برحيل النظام وكافة رموزه.

ووزع طلاب تجمعوا أمام البريد المركزي في العاصمة، بيانا يعلنون فيه رفضهم مبادرة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح لتنظيم انتخابات رئاسية في يوليو/تموز المقبل.

ونشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو للمظاهرات.

وردد الطلاب في العاصمة ومدن أخرى بينها قسنطينة هتافات ضد تنظيم الانتخابات.

ومنذ بداية حركة الاحتجاجات في الجزائر في 22 شباط/فبراير، يطالب المتظاهرون برحيل النظام الحاكم بكل رموزه وعلى رأسهم الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، وكلاهما من المقربين من بوتفليقة.