الجزائر.. تظاهرة جديدة رفضا لقرارات بوتفليقة

بدأ مئات الطلاب التجمع بساحة البريد المركزي وسط العاصمة الجزائرية الثلاثاء، رافضين إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة العدول عن الترشح معتبرين ذلك "تمديدا" لحكمه.

وردد الطلاب شعارا واحدا "طلبة صامدون للتمديد رافضون"، بينما استبدلت لافات رفض الولاية الخامسة التي تراجع عنها بوتفليقة بلافتات كتب عليها رقم "4+"، وظهرت لافتة كبيرة كتب عليها "يجب إنقاذ الشعب وليس النظام".

والاثنين أعلن بوتفليقة غداة عودته من رحلة علاج في سويسرا عدوله عن الترشح لولاية خامسة وإرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 نيسان/أبريل إلى أجل غير محدد.

وقال بوتفليقة في خطاب مكتوب للشعب الجزائري مساء الاثنين "لن يجري انتخاب رئاسي يوم 18 من أبريل المقبل والغرض هو الاستجابة للطلب الملح الذي وجهتموه إليّ"، مضيفا أن أن الانتخاب الرئاسي "سينظم عقب الندوة الوطنية الجامعة المستقلة تحت الإشراف الحصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة".

وتعهد بتسليم "مهام رئيس الجمهورية وصلاحياته للرئيس الجديد الذي سيختاره الشعب الجزائري بكل حرية".

'الإبراهيمي يرأس مؤتمرا انتقاليا'

وصرح مصدر حكومي لوكالة رويترز الثلاثاء بأن الدبلوماسي الجزائري المحنك الأخضر الإبراهيمي سيرأس مؤتمرا عن المستقبل السياسي للبلاد.

وقال المصدر إن المؤتمر سيضم ممثلين للمتظاهرين بالإضافة إلى شخصيات لعبت دورا بارزا في حرب الاستقلال التي استمرت من عام 1954 إلى عام 1962.

وكان الإبراهيمى قد أعلن بعد اجتماع مع بوتفليقة الاثنين أن الشباب الذين خرجوا إلى شوارع الجزائر تصرفوا بمسؤولية أثارت إعجاب الجميع، مشيرا إلى أن البلاد تمر بمرحلة جديدة.

فرنسا ترحب بقرار بوتفليقة

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء إن قرار بوتفليقة التراجع عن الترشح لعهدة خامسة يفتح فصلا جديدا في تاريخ الجزائر ودعا إلى فترة انتقالية "لمدة معقولة".

وتشهد الجزائر منذ 22 شباط/فبراير تظاهرات واسعة وحاشدة غير مسبوقة في كل أنحاء البلاد رفضا للعهدة الخامسة.