الجبير يعلن إنشاء كيان لدول البحر الأحمر

أعلنت السعودية الأربعاء تأسيس كيان يجمع الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن بهدف تعزيز التعاون والتنسيق الأمني والاقتصادي والبيئي بينها.

وجاء الإعلان على لسان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال "اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن" الذي تستضيفه الرياض.

وقال الجبير أمام المشاركين إن إنشاء الكيان في البحر الأحمر والقرن الأفريقي من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار والاستثمار في المنطقة ويربط اقتصاد دولها فيما بينها ويساعد على إيجاد تناغم للتنمية في المنطقة.

وأضاف خلال الاجتماع أن الكيان "سيساهم في منع أي قوة خارجية من أن تلعب دورا سلبيا في هذه المنطقة الحساسة لنا".