الجبوري: إعادة الفرز اليدوي تبدأ الأسبوع المقبل

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري الخميس أن مرحلة العد والفرز اليدوي لأصوات انتخابات أيار/مايو ستبدأ الأسبوع المقبل.

وقال الجبوري في مؤتمر صحافي إن "غياب عمل إحدى السلطات يؤشر على خلل في النظام الديموقراطي"، مضيفا أن "قرار المحكمة الاتحادية ملزم ما يعني عدم جواز غياب إحدى سلطات الدولة".

ودعا المفوضية "للقيام بإجراءاتها" وأخذ جميع الطعون بعين الاعتبار للوصول إلى "نتائج يمكن مصادقتها".

وأكد استعداد البرلمان للقيام بأي تشريع يخدم العملية الانتخابية خلال اليومين الأخيرين إذا اقتضت الضرورة لذلك، مشيرا إلى أن الدورة الحالية ستنتهي السبت إذا لم يصوت البرلمان على التعديل الرابع.