الجار الله: جميع دول الخليج ستشارك في قمة الرياض

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله الأحد أن القمة الخليجية المقبلة المقررة في الرياض ستشهد مشاركة جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون.

وقال الجار الله في تصريح لصحيفة الراي الكويتية إن هذه "البادرة تبعث على التفاؤل".

وكانت آخر قمة لمجلس التعاون الخليجي عقدت في الكويت في كانون الأول/ديسمبر 2017 وشارك فيها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وأمير الكويت صباح الصباح، فيما اكتفت باقي الدول بإرسال وزراء خارجية أو نواب لرئيس وزراء.

وتقود الكويت جهود وساطة لحل الأزمة الخليجية التي بدأت في حزيران/يونيو عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية وحركة النقل مع قطر، بتهمة دعم الإرهاب، الأمر الذي تنفيه الدوحة.