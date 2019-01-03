غردي ثوبك الفلسطيني.. طليب على تويتر

غردي ثوبك أو (tweetyourthobe) هاشتاغ انتشر على تويتر بعد ظهور النائب الأميركية من أصول فلسطينية رشيدة طليب الخميس بالثوب الفلسطيني في أول جلسة عمل للكونغرس رسميا بعد الانتخابات النصفية.

ولم تكتف مؤيدات طليب بتداول صورها بالزي التقليدي الفسلطيني،بل ارتدين أنفسهم أزياء مماثلة وغردن صورتهن تعبيرا عن المساندة.

ويعرف هذا الرداء في فلسطين بـ"الثوب"، ويزخر بالألوان الزاهية وخاصة الأحمر القاني أو الخمري.

تقول سوزان دراج: "كل ثوب هو فستان مطرز بقصص النساء الفسطينيات، قصص حبهن، ومآسيهن. لن يتمزق العالم لأننا معا سنعيد رتقه ونجعله جميلا.

"ليس ثوبا لكنه، مع ذلك، تطريز فلسطيني مذهل، أهدي إلي في غزا 1995"، كتبت هيلين كوبان:

وتهنئ أليس موادي النائبة طليب بوصولها إلى الكونغرس "يوم تفخر فيه الفلسطينيات".