الأمم المتحدة: نطمح للمساواة بين الجنسين

أعلنت هيئة الأمم المتحدة أن احتفالات يوم المرأة العالمي لهذه السنة ستركز على "النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ولا سيما في مجالات الحماية الاجتماعية والخدمات العامة".

وبحسب المنظمة الدولية، فإن موضوع احتفالات الثامن من آذار/مارس لهذه السنة سيحمل عنوان "نطمح للمساواة، نبني بذكاء، نبدع من أجل التغيير".

الذكاء التكنولوجي لخدمة المرأة

مستفيدة من التكنولوجيا الحديثة، تسعى هيئة الأمم المتحدة لخدمة المرأة في مجال الوصول إلى ما تتيحه الرقمنة الحديثة لوسائل الاتصال.

إذ ترى الأمم المتحدة أن هناك فارقا شاسعا بين الجنسين في مسألة الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة.

وتحدثت الهيئة الأممية عن "فجوة رقمية متنامية قائمة على النوع الاجتماعي حيث أن النساء أقل تمثلا في ميادين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتصميم".

وفي السياق ذاته ترى الأمم المتحدة أن عدم وصول النساء إلى عالم التكنولوجيا يمكن أن "يمنعهن من القيام بابتكارات مراعية لمنظور النوع الاجتماعي والتأثير فيها من أجل تحقيق مكاسب للمجتمع".

المساواة بين الجنسين غير كافية

وترى هيئة الأمم المتحدة أن جهود تذليل الفوارق بين الجنسين التي تبذلها بعض المنظمات غير كافية لبلوغ الهدف الأسمى المتمثل في المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة عبر العالم.

وجاء في مقال للهيئة على موقعها على الإنترنت "بحسب التوقعات الحالية، لن تكفي التدخلات القائمة لتحقيق المساواة في العالم بحلول عام 2030. لذلك تعتبر الحلول الإبداعية التي تغير مسارات العمل التقليدية محورية لإزالة الحواجز البنيوية وضمان عدم استثناء أي امرأة أو فتاة".

وشددت الأمم المتحدة على ضرورة تركيز الجهود على مستوى الدول لترقية المرأة والفتاة ولفتت إلى ضرورة "الاستثمار في النظم الاجتماعية المراعية لاعتبارات النوع الاجتماعي، وبناء الخدمات والبنية التحتية التي تلبي احتياجات النساء والفتيات".

وفي هذا السياق، دعت الهيئة الأممية الجميع للسعي وراء هدف دحض الفوارق بين الجنسين بالانضمام لمسعى النهوض بالمرأة عن طريق الابتكار والتكنولوجيا.

وجاء في مقال تقديمي على موقعها على الإنترنت "انضموا إلينا في 8 آذار/مارس 2019 حيث نحتفل بمستقبل يهيئ فيه الابتكار والتكنولوجيا فرصا غير مسبوقة للمرأة والفتاة لتأدية دور ناشط في بناء المزيد من النظم الأكثر شمولا وخدمات فعالة وبنية تحتية مستدامة من أجل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين".

​ أرقام وحقائق...

وعشية انطلاق الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة المصادف ليوم الجمعة، قدمت هيئة الأمم المتحدة أرقاما دقيقة عن وضع النساء عبر العالم، وجاء في تقريرها: