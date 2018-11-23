التماس للإمارات لإطلاق سراح بريطاني

قالت زوجة الباحث الأكاديمي البريطاني المسجون في الإمارات، دانييلا تيغادا، الجمعة إنها متفائلة بحذر بإمكانية إطلاق سراحه.

وأدين زوجها في الإمارات بتهمة التجسس وحكم عليه بالمؤبد.

وقالت تيغادا إن عائلة زوجها مات هيدغيز تقدمت الأربعاء برسالة تطلب فيها من السلطات الإماراتية الرأفة بابنها بعد ساعات من صدور الحكم بحقه.

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وأفاد سفير الإمارات لدى بريطانيا حامد المزروعي الجمعة بأن السلطات تراجع الطلب، مشددا في الوقت نفسه على أن حكومة بلاده "لا تملي الأحكام" على المحاكم.

وأكدت تيغادا أنها ستبقى متفائلة، مشيرة إلى أن "من الصعب القيام بذلك بعدما تبعثرت كل آمالنا بشكل متكرر طوال ستة أشهر".

وأضافت "آمل أن ترى الإمارات أن هذا الرجل بريء ويستحق الرأفة".

وجمعت تيغادا أكثر من 200 ألف توقيع على طلب استرحام نشرته عبر الإنترنت بعد صدور الحكم.