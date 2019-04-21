التمارين الرياضية قد تزيد وزنك

وجدت دراسة قامت بها جامعة لوفبرا البريطانية أن ممارسة التمارين الرياضية قد تجعلك تكسب المزيد من الوزن بدلا من فقده.

شملت الدراسة 40 متطوعا، نصفهم من النساء، رفعوا كمية طعامهم بنسبة تصل إلى الربع بعد أدائهم لتمارين مجهدة.

وشعر جميع المشاركين في الدراسة أنهم يستحقون مكافأة أنفسهم بتلك الزيادة عقب التمارين التي قاموا بها.

وبحسب د. لويس جيمس، المشرف على الدراسة، فإن نتائج الدراسة أظهرت أن إلمام الشخص بوجود تمرين قادم "يؤدي إلى زيادة في جرعة الطاقة المخطط لتناولها في الوجبة التالية للتمرين".

خلال الدراسة، رفع المتطوعون الذين طلب منهم أداء تمارين رياضية متنوعة السعرات الحرارية في وجبة الغداء بمقدار 150 سعرة لكل شخص.

وكشفت الدراسة عن أن استهلاك المتطوعين للشوكولاتة ارتفع بنسبة 20 بالمئة.