التعديلات الدستورية.. مصريو الخارج يصوتون

بدأت صباح الجمعة عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر لمواطنيها المقيمين خارج البلاد.

وتستمر عملية الاستفتاء لمدة ثلاثة أيام بعد أن حددت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية أيام 19 و20 و21 نيسان/أبريل الجاري موعدا لإجرائه في الخارج.

وحددت مصر الفترة من 20 ولغاية 22 نيسان/أبريل موعدا لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل مصر.

وشملت التعديلات، التي وافق عليها البرلمان المصري بغالبية ساحقة الثلاثاء الماضي، تغيير المادة 140 من الدستور التي تمدد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات وتسمح للرئيس بتمديد فترة ولايته الحالية ومدتها أربع سنوات تنتهي في عام 2022، لمدة عامين.

كذلك تمنح التعديلات السيسي الحق في الترشح لولاية جديدة مدتها ست سنوات أخرى، بحيث من المحتمل أن يبقى رئيسا حتى عام 2030.

كما أقر النواب تغييرات واسعة في الدستور بينها تلك التي تمنح الجيش نفوذا أوسع في الحياة السياسية كما تمنح السيسي سلطة أكبر على القضاء، وتوسع صلاحيات المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين.