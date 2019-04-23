أول ترخيص لإيصال الطلبات بالطائرات المسيرة

سمحت إدارة الطيران الفدرالية لشركة تابعة لشركة "ألفابت" تعمل في مجال تطوير طائرات مسيرة لتوصيل الطلبات، للعمل باعتبارها شركة طيران، في خطوة ستسمح لها بتوصيل الطلبات للزبائن رسميا.

ومنحت الوكالة الفدرالية "وينغ أفييشن" شهادة "الناقل الجوي" التي تمنح لشركات الطيران الصغيرة، لتصبح "وينغ" أول شركة تعمل في مجال توصيل الطلبات بالطائرات المسيرة تحصل على هذه الشهادة.

وأطلقت الشركة منذ سنوات آلاف الرحلات التجريبية بطائراتها المسيرة في عدة مناطق حول العالم.

وتوقعت الشركة الناشئة، بعد حصولها على هذه الموافقة، أن تطلق أولى رحلاها التجارية في ولاية فرجينيا في وقت لاحق هذا العام بالتنسيق مع السلطات المحلية.

وسوف يتم الاستفادة من هذه الخدمة على وجه الخصوص في مجال توصيل الأدوية ونقل الدم بأقصى سرعة ممكنة، وكذلك في توصيل الوجبات الجاهزة.