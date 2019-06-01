الترجي التونسي بطلا.. والكاف أكبر الخاسرين!

احتفظ فريق الترجي التونسي بكأس دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي بعد فوزه مساء الجمعة على فريق الوداد المغربي بهدف في مباراة الإياب لنهائي البطولة.

وشهدت المباراة توقفا لأكثر من ساعة في ملعب رادس في تونس.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المغرب.

وأثارت مباراة الجمعة الكثير من الجدل، إذ أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) فوز الترجي بعد احتجاج من الوداد.

وكان فريق الترجي متقدماً بهدف في الشوط الأول، ثم أحرز فريق الوداد هدفا في الشوط الثاني، لكن حكم المباراة بكاري جاساما قرر عدم احتساب الهدف بداعي التسلل.

أصر الفريق المغربي الضيف على العودة إلى تقنية الفيديو (الفار) لمشاهدة اللقطة، لكن تم إخبارهم بأن هناك عطلا في التقنية ما يحول دون احتساب الهدف، فتوقفت المباراة على وقع جدل في الملعب وعلى المدرجات.

ونزل رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد إلى أرضية الملعب لحل الأزمة، لكن المحاولة باءت بالفشل بعد إيقاف المباراة نحو ساعة ونصف.. ليعلن الحكم بكاري جاساما بقرار من كاف فوز الترجي واعتبار الوداد منسحبا.

وعلق كثير من نجوم الكرة الإفريقية حول ما حدث:

وهاجم مغردون الاتحاد الإفريقي: