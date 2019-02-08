8 خطوت تجنبك البدانة بعد الإقلاع عن التدخين

التوقف عن التدخين هدف يؤرق كثيرين، لكن وبمجرد تحقيقه، ينتاب الفرد هوس الحفاظ على قوامه، إذ يشتكي الكثير من المتوقفين عن عادة التدخين من زيادة في الوزن "ناتجة عن فقدان توازن الشهية" بحسب ​دراسات أميركية.

لماذا يصعب التوقف عن التدخين دون زيادة في الوزن؟

أولا، إذا توقفت عن التدخين لتوّك فستتجه حتما إلى المطبخ أو المطعم أكثر من مرة في اليوم، لأن عليك أن تضع شيئا في فمك، خصوصا وأنك بدأت تستعيد حاستي الشم والتذوق بشكل أفضل، لذلك ستصبح الأطعمة الحلوة والسكرية جذابة للغاية.

أما السبب الثاني فهو التمثيل الغذائي، إذ يوضح مدير برنامج الإقلاع عن التدخين في جامعة كولومبيا في نيويورك "ليريو كوفي" أن "النيكوتين يزيد من معدل الأيض، وعندما تتوقف عن التدخين، ينخفض معدل الأيض" وبالتالي يزيد وزنك.

إذن كيف يمكن تجنب السمنة الناتجة عن التوقف عن التدخين؟

يمكن للمنتصر على عادة التدخين أن يتفادى الوقوع في مشكلة البدانة، إذا اتبع خطوات محددة، يحصرها المختصون في ثماني نقاط أساسية:

تناول أطعمة غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية دون أن تكون مرتفعة السعرات الحرارية.

الإكثار من شرب الماء.

تناول الخضروات والفواكه.

تحديد وقت النوم ووقت الاستيقاظ بدقة، والنوم مبكرا.

تناول الزنجبيل والكمون والنعناع بكثرة، فجميعها مشروبات تساهم في تنقية الجسم من السموم.

الابتعاد عن المشروبات مرتفعة السعرات الحرارية كالمشروبات الغازية.

ترك المشروبات الغنية بالكافيين لأنها تزيد من رغبتك في التدخين مثل القهوة.

المشي وممارسة الرياضة من أفضل الحيل التي تقلل من شعورك بالقلق والعصبية والتوتر، وهي عوامل تدفع إلى الأكل لتعويض جرعات السيجارة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية وشركاءها يحتفلون في 31 أيار/ مايو من كل عام باليوم العالمي للامتناع عن التبغ، بتسليط الضوء على المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ وبالدعوة إلى وضع السياسات الفعالة للحد من استهلاكه.