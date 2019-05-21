السعودية: محاولة حوثية لاستهداف 'مرفق حيوي'

اتهم المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن تركي المالكي الحوثيين "بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية ... في مدينة نجران بطائرة من دون طيار تحمل متفجرات".

وقال إن المرفق يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين.

ولم يحدد المتحدث هذا المرفق وعما إذا كانت هناك إصابات أو أضرار.

وكانت السعودية قد أعلنت أنها أسقطت صاروخا "حوثيا" فوق محافظة الطائف فجر الاثنين.

وتعرضت محطتا ضخ لخط أنابيب رئيسي في السعودية إلى هجوم بطائرات من دون طيار قبل أيام، ما أدى إلى إيقاف ضخ النفط فيهما بشكل مؤقت.

وأعلن الحوثيون أنهم استهدفوا "منشآت حيوية سعودية" بسبع طائرات مسيرة.