التحالف بقيادة السعودية: أسقطنا طائرة مسيرة فوق عدن

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الخميس إسقاط طائرة من دون طيار فوق معسكر تابع له في محافظة عدن الجنوبية.

ولم تشر مصادر عسكرية تابعة للتحالف إلى وقوع ضحايا جراء إسقاط الطائرة.

وذكر الحوثيون عبر قناة "المسيرة" المتحدثة باسمهم أن "سلاح الجو المسير يستهدف بغارات مقر قيادات تحالف العدوان في معسكر البريقة بعدن".

وكان الحوثيون قد شنوا هجمات ضد مواقع للقوات الحكومية اليمنية، وكذلك ضد أهداف في السعودية بينها مطار أبها في جنوب المملكة، لكن التحالف أعلن التصدي لها.

ويقول التحالف إن الحوثيين يتلقون دعما عسكريا من إيران التي تؤكد في المقابل أن دعمها للحوثيين ينحصر بالسياسة. ويشير التحالف إلى أن الطائرات من دون طيار إيرانية الصنع.

ومن المتوقع أن يعلن المبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيث في جلسة لمجلس الأمن الدولي الخميس نتائج مباحثات أجراها مع أطراف النزاع هذا الأسبوع بهدف إحياء محادثات السلام في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.