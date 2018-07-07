التحالف يتحقق من دخول إرهابيين من سورية إلى العراق

إلهام الجواهري

نفذت طائرات التحالف الدولي السبت طلعات جوية استطلاعية فوق قضاء البعاج غرب محافظة نينوى العراقية للتحقق من معلومات أفادت بدخول عشرات السيارات تقل عناصر من تنظيم داعش من الأراضي السورية إلى العراق.

وقال قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري لراديو سوا إن عمليات الاستطلاع لم تؤكد صحة المعلومات حتى الآن، وأضاف أن قيادة العمليات ورغم عدم التأكد من المعلومات استنفرت أجهزتها الأمنية ووجهت بتعزيز القوات فضلا عن إبلاغ قوات الحشد الشعبي المتمركزة في قضاء البعاج.

وكان النائب السابق عن محافظة نينوى أحمد الجربا قال إن رتلا كبيرا من عشرات السيارات التي تقل مسلحين من داعش عبر خلال الساعات الماضية من الأراضي السورية إلى العراق.

وطالب الجربا الحكومة المركزية بإرسال تعزيزات عاجلة لمنع حصول أي خرق أمني في محافظة نينوى.

أحمد الحيالي والتقرير التالي: