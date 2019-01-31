التحالف بقيادة الرياض يعلن ضرب مواقع حوثية

قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الخميس إنه استهدف موقعا "تستخدمه المليشيا الحوثية لتخزين الطائرات بدون طيار وتجهيز إطلاقها" شرق العاصمة صنعاء.

وأوضح المتحدث باسم التحالف تركي المالكي أن العملية نفذت مساء الخميس ووصفها بأنها "عملية عسكرية لتدمير هدف عسكري مشروع"، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأضاف أن العملية "امتداد للعملية العسكرية التي تم تنفيذها من قيادة القوات المشتركة للتحالف مساء السبت الموافق 19 يناير ... لاستهداف وتدمير شبكة متكاملة لقدرات ومرافق لوجستية للطائرات بدون طيار تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وأماكن تواجد الخبراء الأجانب".

وكان التحالف أعلن في وقت سابق هذا الشهر استهداف مواقع تستخدم لصناعة أو تخزين أو إطلاق طائرات مسيرة من قبل المتمردين الحوثيين.

وجاء ذلك بعد أيام على تبني الحوثيين هجوما بطائرة مسيرة على قاعدة عسكرية أدى إلى سقوط سبعة قتلى.

وبدأت المعارك بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات اليمنية في 2014، وشهد النزاع تصعيدا في 2015 بهروب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى السعودية مع سيطرة الحوثيين على أجزاء كبيرة من البلاد، وتدخل تحالف بقيادة السعودية عسكريا دعما للحكومة.