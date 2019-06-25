التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتقال أمير داعش في اليمن

أعلن التحالف بقيادة السعودية الثلاثاء أنه نفذ "عملية نوعية ناجحة" أسفرت عن إلقاء القبض على زعيم داعش في اليمن الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر" والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضائه.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي قوله إن العملية تمت صباح الثالث من يونيو الجاري بعد أن "أثبتت المراقبة المستمرة لأحد المنازل وجود أمير داعش وأعضاء من التنظيم داخله".

وأوضح المالكي أن التحالف اتخذ "كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المدنيين" خلال تنفيذ العملية، وذلك من خلال "تحديد ومعرفة النمط الحياتي حول مكان وجود المطلوبين لغرض تقليل الأضرار الجانبية" للهجوم.

وأشار إلى أن ثلاث نساء وثلاثة أطفال كانوا أيضا في المنزل المقتحم وأنهم لم يصابوا خلال العملية.

ونشرت الوكالة صورا ومقاطع فيديو للعملية التي قالت إن القوات الخاصة السعودية نفذتها بالتعاون مع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا.

ولم يكشف التحالف عن مكان العملية أو عدد المعتقلين.