التحالف بقيادة السعودية يستهدف معسكرا بصنعاء

بدأ التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عملية لتدمير شبكة الطائرات المسيرة وقدراتها بمعسكر داخل قصر الرئاسة في العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون منذ 2015.

وقال التحالف في بيان أذاعته قناة الإخبارية السعودية صباح السبت إنه تم "تدمير كهف تستخدمه الميليشيات لتخزين الطائرات المُسيرة بمعسكر الحرس الجمهوري السابق".

وأضاف التحالف أنه اتخذ "إجراءات وقائية لحماية المدنيين خارج محيط المعسكر".

وكان التحالف أعلن ثلاث مرات في 20 و31 كانون الثاني/ يناير والتاسع من شباط/ فبراير الماضي عن استهداف مواقع تستخدم لصناعة أو تخزين أو إطلاق طائرات مسيرة من قبل الحوثيين، وذلك بعد أيام من تبني الحوثيين هجوما بطائرة مسيرة على قاعدة عسكرية في صنعاء أدى إلى سقوط سبعة قتلى.