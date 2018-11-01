التحالف بقيادة السعودية: استهداف مواقع إطلاق صواريخ بالستية في اليمن

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الخميس تنفيذ عملية استهدفت قاعدة الديلمي الجوية في صنعاء، أسفرت عن تدمير مواقع إطلاق وتخزين صواريخ باليستية.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن العملية أدت أيضا إلى تدمير محطات تحكم أرضية بالطائرات بدون طيار وورش تفخيخ".​

قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن": التحالف يدمر مواقع إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار للميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بقاعدة الديلمي الجوية بصنعاء.https://t.co/yuVoMgk5v5#واس — واس (@spagov) November 1, 2018

وأضاف المالكي أن العملية لم تؤثر على عمل مطار صنعاء الدولي.

وفي آب/أغسطس استهدفت ضربات جوية مكثفة مواقع للحوثيين بمطار صنعاء الدولي وقاعدة الديلمي شمالي العاصمة، حسبما ذكر موقع تابع للجيش الوطني اليمني.

​وتدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري يضم الإمارات في 2015 لوقف تقدم الحوثيين الذين سيطروا على صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014، وأوقعت الحرب أكثر من 10 ألاف قتيل منذ ذلك الحين.