Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

التحالف بقيادة السعودية: استهداف مواقع إطلاق صواريخ بالستية في اليمن

مطار صنعاء الدولي

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الخميس تنفيذ عملية استهدفت قاعدة الديلمي الجوية في صنعاء، أسفرت عن تدمير مواقع إطلاق وتخزين صواريخ باليستية.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن العملية أدت أيضا إلى تدمير محطات تحكم أرضية بالطائرات بدون طيار وورش تفخيخ".​

وأضاف المالكي أن العملية لم تؤثر على عمل مطار صنعاء الدولي.

وفي آب/أغسطس استهدفت ضربات جوية مكثفة مواقع للحوثيين بمطار صنعاء الدولي وقاعدة الديلمي شمالي العاصمة، حسبما ذكر موقع تابع للجيش الوطني اليمني.

​وتدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري يضم الإمارات في 2015 لوقف تقدم الحوثيين الذين سيطروا على صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014، وأوقعت الحرب أكثر من 10 ألاف قتيل منذ ذلك الحين.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG