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التحالف السعودي يسمح بإجلاء جرحى حوثيين  

قوة تابعة لقوات الحكومة اليمنية قرب مطار الحديدة

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية الثلاثاء أن التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن وافق على إجلاء جرحى من الحوثيين وذلك غداة زيارة قام بها وزير الخارجية جيريمي هانت إلى السعودية والإمارات.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "قوات التحالف ستسمح الآن للأمم المتحدة بالإشراف على إجلاء طبي لحوثيين، يصل عددهم إلى نحو خمسين مقاتلا مصابين، إلى سلطنة عمان قبل سلسلة محادثات سلام جديدة في السويد ستعقد في وقت لاحق هذا الشهر".

وتدور معارك عنيفة بين القوات التابعة للحكومة اليمنية والمسلحين الحوثيين في الحديدة غرب اليمن. وفي اليومين الماضيين قتل نحو 150 شخصا بينهم مدنيون.

وتضم المدينة ميناء تمر عبره غالبية المساعدات والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين السكان للبقاء على قيد الحياة في بلد يواجه نحو نصفه سكانه (27 مليون نسمة) خطر المجاعة، وفقا للأمم المتحدة.

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