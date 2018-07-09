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التحالف الدولي يقتل 20 عنصرا من داعش في الموصل

مقاتلتان تابعتان للتحالف الدولي

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق الاثنين مقتل 20 عنصرا من داعش في الموصل في غارة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم القيادة العميد يحيى رسول في بيان إن "الغارة استهدفت نفقا كان يختبئ فيه عناصر تنظيم داعش في منطقة بادوش شمال غرب الموصل".

ولم يحدد رسول التاريخ الذي نفذت فيه الغارة، لكنه أشار إلى أن طائرات التحالف الدولي هي من شنت الضربة.

وكان التحالف قد أعلن في بيان الاثنين أن طائراته نفذت غارتين في العراق الأحد استهدفت إحداهما نفقا لداعش في منطقة الكيسك قرب تلعفر شمال غرب الموصل، فيما استهدفت الثانية مبنى يستخدمه التنظيم قرب مخمور جنوب شرق الموصل.

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