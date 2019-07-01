التحالف الدولي يعلن مقتل قياديين مرتبطين بالقاعدة في سوريا

أعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن استهدافه الأحد اجتماعاً لقياديين في تنظيم مرتبط بـ"القاعدة" في شمال غرب سوريا، وأسفرت الضربة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل ثمانية عناصر بينهم ستة قياديين.

وقال التحالف الدولي في بيان ليل الأحد الإثنين إنه شن غارة ضد "قيادة تنظيم القاعدة في سوريا استهدفت منشأة تدريب قرب محافظة حلب" المحاذية لإدلب، مشيراً إلى أن "العملية استهدفت عناصر من تنظيم القاعدة في سوريا مسؤولين عن التخطيط لهجمات خارجية تهدد مواطنين أميركيين وشركاءنا ومدنيين أبرياء".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن مقتل ثمانية عناصر من بينهم قادة في تنظيم "حراس الدين" المرتبط بتنظيم القاعدة، الأحد في قصف صاروخي في شمال غرب سوريا.

وتنظيم "حراس الدين" ينشط في منطقة إدلب ويقاتل إلى جانب هيئة تحرير الشام التي تسيطر على الجزء الأكبر من محافظة إدلب ومناطق محاذية لها في حماة وحلب واللاذقية.

ويضم التنظيم نحو 1800 عنصر بينهم مسلحون من جنسيات غير سورية.