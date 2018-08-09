واشنطن تدعو الرياض للتحقيق في هجوم صعدة

دعت وزارة الخارجية الأميركية الائتلاف الذي تقوده السعودية للتحقيق في الغارات الجوية في اليمن والتي أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص من بينهم أطفال.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت في مؤتمر صحفي الخميس "نحن بالتأكيد قلقون من التقارير التي تفيد بأن هناك هجوما أسفر عن مقتل مدنيين. إننا ندعو التحالف الذي تقوده السعودية لإجراء تحقيق شامل وشفاف في الحادث".

تحديث 19:55 ت.غ

قتل 29 طفلا على الأقل وأصيب 48 أخرون في غارة استهدفت الخميس حافلة تقل أطفالا في محافظة صعدة في شمال اليمن، وفقا للصليب الأحمر.

لكن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية وصف الهجوم بأنه "عمل عسكري مشروع" استهدف مقاتلين حوثيين أطلقوا الأربعاء صاروخا باليستيا على جنوب المملكة تسبب بدوره في مقتل شخص حسب الرياض.

تنديد دولي

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن في تغريدة "وصل إلى المستشفى المدعوم من فريقنا في اليمن 29 جثة لأطفال تحت الخامسة عشرة من العمر و48 جريحا، من بينهم 30 طفلا".

متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العاصمة اليمنية صنعاء أكد من جانبه أن الحصيلة غير نهائية، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين في الغارة إلى مستشفيات عدة.

وذكرت اللجنة العليا للصليب الأحمر في تغريدة أخرى بأن "القانون الدولي الإنساني يفرض حماية المدنيين أثناء النزاعات وعدم استهدافهم".

وكانت مصادر إعلامية موالية للحوثيين نقلت عن وزارة الصحة التابعة للحوثيين أن الغارة أسفرت عن سقوط 50 قتيلا و77 جريحا.

ونددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بالهجوم وقال غيرت كابالاري، المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "هل حقا يحتاج العالم إلى المزيد من الأطفال الأبرياء القتلى لوقف الحرب على الأطفال في اليمن؟".

عائدون من رحلة

وأعربت منظمة "أنقذوا الأطفال" عن حزنها العميق للحادث، وقالت نقلا عن موظفيها إن الاطفال استهدفوا عندما توقف سائق الحافلة للحصول على مشروب في طريق العودة من رحلة مدرسية.

ودعت المنظمة إلى تحقيق فوري وكامل وشفاف في الهجوم.

عمل عسكري مشروع

التحالف العسكري الذي تقوده السعودية قال من جهته في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) إن الهجوم الذي شنه الخميس "في محافظة صعدة عمل عسكري مشروع لاستهداف العناصر التي خطّطت ونفّذت استهداف المدنيين ليلة أمس في مدينة جازان" في جنوب السعودية.

ولم يوضح البيان نوع الهجوم، ولم يقل صراحة إنه استهدف حافلة تقل أطفالا.

وكانت المملكة اعترضت مساء الأربعاء صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون من اليمن وأدّى تناثر شظاياه إلى مقتل شخص وإصابة 11 آخرين، بحسب الرياض.

وأكد التحالف في بيانه أن استهداف صعدة تم "بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني"، مشددا على أنه سيتخذ "كافة الإجراءات ضد الأعمال الإجرامية والإرهابية من الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران كتجنيد الأطفال والزج بهم في ميدان القتال واتخاذهم كأدوات وغطاء لأعمالهم الإرهابية".

والأسبوع الماضي، قتل 55 مدنيا وأصيب 170 بجروح في قصف استهدف مدينة الحديدة، بحسب حصيلة للصليب الأحمر. وتبادل التحالف والحوثيون الاتهام بالوقوف خلف القصف