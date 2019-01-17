التحالف يقصف داعش في سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس بأن طائرات تابعة للتحالف الدولي لمحاربة داعش، نفذت غارات استهدفت ما تبقى من التنظيم عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات في سوريا.

وقال المرصد إن عددا من الآليات التابعة للتحالف من عربات همر أميركية وشاحنات عسكرية، رصدت أثناء دخولها وخروجها من جبهات القتال في ريف دير الزور.

ولم يصدر التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أي بيان حول الضربات المذكورة.

وتأتي الغارات بعد ساعات من تفجير في منبج أسفر عن مقتل أربعة عناصر من التحالف وإصابة آخرين، بالإضافة إلى مقتل خمسة من مرافقيهم من المقاتلين المحليين مع 10 مدنيين من سكان المدينة.

وتستمر العمليات العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يدعمها التحالف في آخر جيب لداعش في القطاع الشرقي من ريف دير الزور حيث تتواصل المعارك بين الجانبين في محاولة من قسد لانتزاع السيطرة على كامل المنطقة والقضاء على التنظيم بشكل نهائي هناك.